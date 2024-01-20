Мир 20 января 2024, 08:13 Евросоюз пообещал поставить Украине миллион снарядов к весне Еврокомиссар Бретон заявил, что к весне ЕС поставит миллион снарядов Украине РИА «Новости»

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Евросоюз к весне сможет передать украинским военным около миллиона снарядов. Об этом на пресс-конференции объявил еврокомиссар по вопросам оборонной промышленности и внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Думаю, что мы сможет произвести к концу марта или апреля около миллиона снарядов в Европе. Если говорить прямо, то мы держим данное Украине слово. Более точные данные я предоставить не могу, потому что они носят конфиденциальный характер. Но до конца 2024 года мы в состоянии произвести еще до полутора миллионов боеприпасов в Европе», — сказал он.

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Бретон отметил, что Европе следует сделать дополнительные инвестиции, чтобы заместить часть востребованных комплектующих, которые до недавнего времени поставлял, например, Китай.

«Мы объявим о выделении финансовой поддержке около 25 заводов-производителей и компаний, чтобы быть уверенными, что решить эту задачу», — добавил еврокомиссар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен проявить европейскую солидарность, чтобы «проучить Россию».