Мир 19 февраля 2024, 21:49 Евросоюз пока не договорился об использовании доходов от российских активов — Боррель Боррель: ЕС продолжают обсуждать использование доходов от активов России РИА «Новости»

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Евросоюз продолжает обсуждать использование доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам дипломата, обсуждения продолжаются, но полной договоренности нет.

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Ранее главы МИД стран — членов ЕС собирались в Брюсселе 3 февраля. Они обсуждали поддержку Украины, но так и не смогли прийти к единому знаменателю. Дискуссию решили продолжить 19 февраля.

На пресс-конференции в Варшаве Боррель призвал все страны передавать вооружение только Украине и остановить поставки в другие страны. По словам евродипломата, это самый действенный способ обеспечить Украину необходимым количеством оружия и боеприпасов.

На Мюнхенской конференции Боррель поделился прогнозом по Украине. По его словам, в ближайшие месяцы станет понятно, чем разрешится конфликт.