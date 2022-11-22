Мир 22 ноября 2022, 11:41 Евросоюз подготовит список россиян для нового пакета санкций Politico: ЕС готовит список россиян для девятого пакета санкций РИА «Новости»

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Литва, Латвия, Польша и Эстония убеждают другие страны ЕС и Еврокомиссию ввести вместе с потолком цен на нефть из РФ девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Другие государства Евросоюза опасаются введения новых ограничительных мер. Ведь санкции могут усложнить и так непростую ситуацию, тем более что новый пакет пока не готов. Поэтому обсуждение этой темы на уровне послов стран ЕС и Еврокомиссии до сих пор не начали.

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Два собеседника газеты заявил, что в новом пакете санкций может появиться расширенный список российских физических лиц. Речь идет о пропагандистах и чиновниках. По данным издания, специалисты Еврокомиссии сейчас изучают предложения, чтобы включить в окончательный лист людей, имеющих отношение к боевым действиям на Украине.

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Евросоюз принял восьмой пакет санкций в отношении России 6 октября. В нем, в частности, говорилось о введении потолка цен для российской нефти, экспортных ограничениях и запрете на импорт ряда товаров.

Ранее сообщалось, что страны — участницы G7 собираются объявить о потолке цен на нефть из РФ уже 23 ноября.