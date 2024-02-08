Мир 08 февраля 2024, 06:21 Евросоюз подготовился к трансатлантической торговой войне с США в случае победы Трампа Bloomberg: ЕС ответит на торговые тарифы, которые введут США после победы Трампа piqsels

Читать 360tv в

Республиканец Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах США ввести торговые тарифы для Евросоюза. Страны начали обдумывать ответные меры, сообщило агентство Bloomberg.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что в Евросоюзе проанализировали разные сценарии развития событий после ноябрьских выборов в США. Особое внимание уделили варианту, который связан с победой Дональда Трампа. По словам собеседника агентства, исполнительный орган сообщества буквально начал готовиться к торговой войне со Штатами.

Реклама

Стиль потенциального президента стал более агрессивным, заявил другой источник. Страны Евросоюза, по его мнению, должны подготовиться ко всему. Во время своего правления Дональд Трамп обрушился на Всемирную торговую организацию, поставил под сомнение гарантии европейской безопасности, ввел тарифы на сталь и алюминий.

Команда республиканца разработала новых комплекс мер в отношении Евросоюза. Если Дональд Трамп снова станет президентом, США введут минимальные торговые тарифы в размере 10%, примут контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги.

Среди предвыборных обещаний кандидата в президенты — остановить конфликт на Украине. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Дональд Трамп сдержит слово.