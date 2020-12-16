Евросоюз подготовил третий пакет санкций против Белоруссии

Причиной введения новых ограничений стали допущенные нарушения во время выборов президента страны, а также насилие в отношении участников несанкционированных акций протеста.

Как отметила «Газета.ru», если новый санкционный список получит одобрение постоянных представителей, то до конца недели его утвердят на министерском уровне. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Какие государственные компании или чиновники могут попасть под ограничения, пока неизвестно. Но меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов.

На минувшей неделе Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза и запретила въезжать в страну президенту Белоруссии Александру Лукашенко, его сыну Виктору, а также 14 высокопоставленным чиновникам.

В правительстве заявили, что под ограничения попали люди, которые предположительно ответственны за применение насилия и произвольные аресты после президентских выборов в Белоруссии. Кроме запрета на въезд и заморозку активов, Швейцария ввела отдельный запрет на продажу оружия официальному Минску, которое можно использовать против граждан.

Белоруссию охватили несанкционированные акции протеста после выборов президента стран. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. С результатами не согласились сторонники кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. Несанкционированные шествия в первые дни перерастали в беспорядки, в которых пострадали как сами участники протестных акций, так и силовики.