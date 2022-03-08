Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России и Белоруссии за проведение специальной операции на Украине. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, ограничения затронут белорусские банки, а также поставки военно-морского оборудования в Россию.

Собеседники агентства уточнили, что санкции предусматривают отключение от системы SWIFT трех белорусских банков, экспорт европейского оборудования и программного обеспечения для военно-морского оборудования. По словам источников, это станет ощутимым ударом по судостроительной отрасли России.

Кроме того, в новый пакет вошли рекомендации отслеживать транзакции криптовалют из России, чтобы страна не могла обойти уже введенные ограничения. Также новые санкции предусматривают расширение черного списка российских предпринимателей и политиков.

Источники отказались назвать имена участников нового санкционного списка. Только один собеседник уточнил, что речь идет о нескольких членах Совета Федерации. Документ уже одобрила Еврокомиссия и утвердили послы стран Евросоюза.

Газета «Известия» напомнила, что Евросоюз приказал отключить от системы SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Полное отключение начнет действовать с 12 марта.

Причиной введения ограничения стала специальная операция по демилитаризации Украины, которую Россия организовала в ответ на просьбу глав республик Донбасса о защите от агрессии Киева.

По данным сервиса слежения за санкциями Castellum. AI, против России ввели 5532 ограничительные меры. Это самое большое количество санкций, введенных Западом против других стран.