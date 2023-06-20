Мир 20 июня 2023, 10:07 Евросоюз побоялся идти вслед за США в вопросе ограничения деловых связей с КНР FT: страны ЕС опасаются идти вслед за США в теме ограничения деловых связей с Китаем РИА «Новости»

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Несколько стран ЕС испытывают опасения по поводу ограничений деловых связей с Китаем, которым занялись Соединенные Штаты. По данным Financial Times, среди государств — участников Евросоюза есть общее нежелание заходить слишком далеко в этом вопросе.

Издание напомнило о позиции Еврокомиссии, которая настаивает на возможности вводить режим проверки исходящих инвестиций. Помимо этого, в ЕК выступают за более скоординированную систему контроля за экспортом высокочувствительных технологий.

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Вместе с тем, как уточнила FT, из 27 стран ЕС только 19 проверяют входящие инвестиции. А вот Штаты эту идею обсуждают уже давно.

В НАТО также указывали на необходимость противодействия Китаю. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг призывал снизить поставки передовых технологий в КНР.

Один из чиновников Евросоюза в комментарии FT указал, что среди столиц ЕС царит общее нежелание заходить в этом направлении слишком далеко. В Евросоюзе полагают, что действовать надо осмотрительно и осторожно, отметил источник газеты.

По его словам, в объединении убеждены в том, что когда речь идет о скрининге исходящих инвестиций, нужно не забегать вперед.