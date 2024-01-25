Мир 25 января 2024, 09:06 Евросоюз планировал с помощью санкций против НРД подорвать экономику России — СМИ РБК: ЕС признал целью санкций против НРД ослабление российской экономики Unsplash

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Совет ЕС подтвердил, что санкции против НРД (Национального расчетного депозитария) преследовали цель поставить под угрозу функционирование всей экономики России. Об этом сообщил РБК.

Представители объединения европейских стран 23 января в ходе заседания суда общей юрисдикции ЕС по иску НРД обменялись аргументами в споре о санкциях.

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«[Сбои] потенциально могут поставить под угрозу функционирование всей экономики [России] <…> По мнению Совета, заявитель (НРД — прим. ред.) поддерживает российское руководство путем обеспечения надежности и стабильности российской финансовой системы», — указал представитель Совета ЕС.

Защита НРД высказала мнение, что санкции не достигли целей, потому что в России есть и другие платежные системы, которые смогли взять на себя часть функций. По итогам слушаний суд не вынес никаких решений.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что страна передаст Украине доходы, полученные от российских активов. По информации издания La Libre, на счету бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear находятся примерно 200 миллиардов евро валютных резервов РФ.