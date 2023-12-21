Мир 21 декабря 2023, 14:05 Евросоюз перевел Украине последний транш помощи в 2023 году ЕК перевела Украине последний транш в 2023 году на 1,5 млрд евро Krisztian Elek / Global Look Press

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Еврокомиссия передала властям Украины последний транш помощи в 2023 году на 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

«Сегодня мы выплатили последние 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро», — указала она.

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По ее словам, выплату перечислили без отсутствия договоренностей в Евросоюзе по поводу дальнейшего финансирования Украины. Она призвала ЕС достичь соглашения по поддержке республики, чтобы восстановить страну и провести там реформы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение дополнительных 50 миллиардов евро Украине. Также он высказался против запуска процесса вступления республики в Евросоюз. По словам Орбана, Украина не выполнила часть условий для получения членства в ЕС.

А французский экономист Филипп Эрлен назвал большой ошибкой начало переговоров по евронтеграции страны.

В США тоже не стали торопиться с решением по украинскому вопросу. Демократы и республиканцы отложили обсуждение помощи республике до 2024 года.