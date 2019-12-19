Евросоюз отреагировал на угрозы СМИ в Эстонии

По информации «Политики сегодня», в Европейском союзе пообещали ознакомиться с ситуацией, произошедшей с российскими журналистами в Эстонии. Однако конкретной реакции еще нет.

Ранее стало известно, что журналисты из России получили в Эстонии угрозу уголовными делами. Представителей прессы вынуждали отказаться работать на МИА «Россия сегодня». Агентство подчеркнуло, что намерено обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО, чтобы защитить права сотрудников на профессиональную деятельность.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на русском и эстонском языках призвала президента республики Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов.