Евросоюз отреагировал на угрозы Эрдогана беженцами

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, что он может открыть границы и пустить в Европу сирийских беженцев. Действия эти он обещал в случае, если западные страны назовут «вторжением» турецкую военную операцию «Источник мира» в Сирии.

Представитель ЕС выступил с критикой заявления Эрдогана.

«Беженцев использовать в качестве угроз совершенно неприемлемо», — привел его слова ТАСС.

«Мы многое сделали, чтобы помочь Турции с беженцами. Мы уже предоставили 90% средств от шести миллиардов евро», — подчеркнул дипломат роль ЕС в помощи Турции с беженцами.