Мир 05 декабря 2023, 21:50 Евросоюз отреагировал на решение Нигера разорвать военное союзничество Боррель выразил сожаление из-за решения Нигера о разрыве военного договора с ЕС РИА «Новости»

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Евросоюз отреагировал сожалениями на решение Нигера разорвать военное союзничество. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что союз сделает «операционные выводы» по выходу страны из двустороннего соглашения. Об этом сообщил ТАСС.

«Европейский Союз сожалеет о принятом решении денонсировать соглашение, устанавливающее правовую основу для размещения европейской миссии EUCAP Sahel Niger и миссии военного сотрудничества EUMPM. ЕС сделает необходимые оперативные выводы», — отметил Боррель.

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Гражданскую миссию в Нигере запустили в 2012 году. Ее целью было оказание помощи местным силам безопасности и армии в борьбе с терроризмом. Глава дипломатии ЕС добавил, что ее представители этим занимались по запросу прошлых властей страны. В составе миссии EUCAP Sahel Niger состояла находились 130 жандармов и полицейских, направленных различными странами союза.

МИД Нигера прекратил военное сотрудничество с ЕС 4 декабря, отозвав разрешение на развертывание миссии в Ниамее. Власть в африканской стране сменилась этим летом, когда группа военных из президентской гвардии отстранила президента Мохамеда Базума.

В конце октября Франция начала выводить свои войска из Нигера. Новое руководство африканской страны заявило, что первыми страну покинут военные, чьи подразделения базируются в городе Уаллам.