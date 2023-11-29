Мир 29 ноября 2023, 15:18 Евросоюз отменил санкции против российского бизнесмена Суд ЕС исключил из списка санкций бизнесмена из России Пумпянского Freepik

Читать 360tv в

Суд Европейского союза постановил отменить санкции против российского бизнесмена Александра Пумпянского. При этом инстанция отклонила иск о компенсации в размере 100 тысяч евро, назвав требование необоснованным, сообщил РБК.

Отец истца, Дмитрий Пумпянский, был владельцем Трубной металлургической компании, где контролировал 90,6%. Он покинул совет директоров ТМК, а также вместе с сыном ушел из совета директоров группы «Синара» после попадания под санкции ЕС в марте 2022 года.

Реклама

Александр Пумпянский жаловался на жизнь после вступления ограничений в силу. Он живет в Швейцарии, гражданством которой обладает с 2016 года. Эта страна не входит в состав Евросоюза, но копирует большую часть санкций. Бизнесмен заявил, что потерял возможность платить по ипотеке, покупать продукты, а арендованную машину серии BMW X7 потребовали вернуть.

Новые европейские ограничения позволят ЕС изымать у россиян недвижимость в Финляндии. Российские власти считают санкции Евросоюза необоснованными и незаконными. Блокировку активов предпринимателей сравнили с кражей.