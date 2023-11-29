29 ноября 2023, 15:18
Евросоюз отменил санкции против российского бизнесмена
Суд ЕС исключил из списка санкций бизнесмена из России Пумпянского
Суд Европейского союза постановил отменить санкции против российского бизнесмена Александра Пумпянского. При этом инстанция отклонила иск о компенсации в размере 100 тысяч евро, назвав требование необоснованным, сообщил РБК.
Отец истца, Дмитрий Пумпянский, был владельцем Трубной металлургической компании, где контролировал 90,6%. Он покинул совет директоров ТМК, а также вместе с сыном ушел из совета директоров группы «Синара» после попадания под санкции ЕС в марте 2022 года.
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Александр Пумпянский жаловался на жизнь после вступления ограничений в силу. Он живет в Швейцарии, гражданством которой обладает с 2016 года. Эта страна не входит в состав Евросоюза, но копирует большую часть санкций. Бизнесмен заявил, что потерял возможность платить по ипотеке, покупать продукты, а арендованную машину серии BMW X7 потребовали вернуть.
Новые европейские ограничения позволят ЕС изымать у россиян недвижимость в Финляндии. Российские власти считают санкции Евросоюза необоснованными и незаконными. Блокировку активов предпринимателей сравнили с кражей.
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