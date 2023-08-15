Мир 15 августа 2023, 09:26 Евросоюз отклонил предложение Британии о новом соглашении по мигрантам Times: Евросоюз отказался от британского соглашения по мигрантам РИА «Новости»

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Евросоюз отклонил попытки Великобритании по борьбе с миграцией через пролив Ла-Манш. До этого страна предлагала заключить новое соглашение о возвращении переселенцев. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на документы.

В публикации напомнили о летней встрече главы офиса председателя ЕК Бьорна Зайберта и советника по национальной безопасности Великобритании Тима Бэрроу. Второй пытался поднять вопрос о проблеме с мигрантами.

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«Записи со встречи <…> ясно показали, что комиссия не открыта для нового соглашения между ЕС и Соединенным Королевством о реадмиссии», — уточнили в статье.

Также источники в ЕС подчеркнули, что Еврокомиссия вряд ли начнет переговоры с Великобританией в ближайшем будущем, так как все диалоги между странами-участницами о реформировании внутренней схемы реадмиссии ЕС зашли в тупик.

Ранее глава МВД Британии Суэлла Браверман заявила, что Соединенное Королевство планирует ввести ежегодный лимит на прием беженцев, которых страна будет принимать по безопасным и законным маршрутам.

Правительство Великобритании приготовилось к радикальным шагам, в том числе к выходу из Европейской конвенции по правам человека. Причиной стал прогноз о прибытии в государство 65 тысяч нелегальных мигрантов в текущем году.