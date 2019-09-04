Евросоюз временно отказался от украинских овощей и фруктов

Евросоюз усилил защиту от вредных организмов и отказал Украине в праве поставки фруктов и овощей в страны объединения. Запрет будет действовать, пока Украина не докажет их «чистоту».

Директива Евросоюза 2019/523 от 21 марта 2019 года усиливает защиту Евросоюза от вредных организмов в продуктах. Эти меры коснулись поставок яблок, груш, баклажанов, перца, томатов и ряда других овощей и фруктов. Судя по документу, страны, не входящие в ЕС, должны официально объявить, что в их продуктах нет карантинных организмов из списка.

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Госпродпотребслужба Украины заявила, что в стране не было замечено ни одного подобного случая, поэтому товары Украины можно допустить к ввозу. Однако пока от Еврокомиссии нет ответа.

Украинские экспортеры сомневаются, что Евросоюз быстро выдаст разрешение. Тем более, что в стране упраздняется Минагрополитика.

Пока производители торопятся самостоятельно решить проблему. Так, экспортеры тепличных томатов и перца за свои деньги пытаются юридически оформить ввоз своей продукции в зоны, свободные от вредителей из списка.

По словам аналитиков, если поставки не возобновят, то только украинские производители яблок в новом сезоне потеряют четыре-пять миллионов долларов, а то есть около 15% всей экспортной выручки. Это при том, что урожай яблок на Украине в 2018 году составил рекордные 1,5 миллиона тонн.