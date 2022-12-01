Мир 01 декабря 2022, 15:52 Евросоюз отказался извиняться перед Украиной за удаленное сообщение о погибших боевиках ВСУ Евросоюз не планирует извиняться за удаленное сообщение о гибели 100 тысяч военных ВСУ piqsels

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Евросоюз не собирается извиняться перед Украиной за удаление публикации о гибели 100 тысяч боевиков ВСУ. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе, сообщило РИА «Новости».

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования», — отметила Спинант.

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История набрала оборот после того, как глава Еврокомисссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно привлечь Россию к «международной ответственности» и использовать замороженные активы страны на восстановление украинских земель. Она сказала, что по оценкам аналитиков в ходе боевых действий на данный момент скончались более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины.

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Спустя время высказывание о количестве погибших полностью удалили из письменного и видеозаявления фон дер Ляйен. В пресс-службе главы Еврокомиссии пояснили такой поступок «неточностью». Они отметили, что речь в заявлении фон дер Ляйен шла «как об убитых, так и раненых».