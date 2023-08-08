08 августа 2023, 23:06
Евросоюз отказался гарантировать безопасность Украины
Петер Стано: Евросоюз не даст Украине гарантий безопасности
Евросоюз не является оборонным альянсом и поэтому не может дать Украине гарантий безопасности. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе Петер Стано во время пресс-конференции.
«Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации», — заявил дипломат.
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По словам Стано, Евросоюз уже поддерживает Украину в военной сфере, предоставляя финансирование для поставок оружия.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что гарантии безопасности для Украины возможны, если при этом будет обеспечена безопасность России.
В начале августа стало известно, что Украина и Америка начали переговоры о гарантиях безопасности. На встрече обсуждались долгосрочные обязательства в области безопасности между двумя странами. В переговорах приняли участие представители Госдепартамента, Пентагона, Совета нацбезопасности США и представители Украины.
Евросоюз
Украина
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