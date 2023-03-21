Мир 21 марта 2023, 09:34 Евросоюз отдавал МУС миллионы евро за «работу по Украине» Еврокомиссар Рейндерс: ЕС за год выделил МУС 10 миллионов евро за «работу по Украине» rawpixel

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Еврокомиссия за последний год выдала Международному уголовному суду (МУС) 10 миллионов евро за «работу по Украине». Такое заявление сделал Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Об этом сказано на сайте ЕК.

«С начала агрессивной войны России Еврокомиссия предоставила более 10 миллионов евро в поддержку работы МУС по Украине», — сказано в сообщении.

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Недавно ЕС решило продолжить финансирование МУС. Евросоюз направит суду до 2025 года еще три миллиона евро. Рейндерс добавил, что Еврокомиссия считает необходимым внести поправки в Римский статут МУС. Это нужно, для того чтоб он имел возможность «осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии». Еврокомиссар призвал украинские власти ратифицировать Римский статут.

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Досудебная палата МУС выдала 17 марта ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена страны Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию суда.