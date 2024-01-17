Мир 17 января 2024, 10:59 Евросоюз опроверг информацию об аудите поставок оружия для ВСУ РИА «Новости»: представитель ЕС опроверг аудит поставок оружия Киеву Victor Lisitsyn / Global Look Press

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Ответственность за поставки оружия Украине лежит на странах Евросоюза, европейская внешнеполитическая служба никакого аудита на этот счет не ведет. Об этом РИА «Новости» заявил представитель ЕС.

«Европейская внешнеполитическая служба не проводит никакого аудита вооружений. <…>Государства-члены несут ответственность за поставку военной техники», — подчеркнул собеседник агентства.

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О том, что Брюссель проводит аудит поставленного ВСУ вооружения от стран — членов ЕС, ранее сообщила Financial Times. Проверку, по информации издания, якобы начали проводить после заявлений о том, что некоторые государства отправили Украине меньше оружия, чем могли бы.

Один из источников FT обратил внимание, что аудит уже вызвал сопротивление со стороны некоторых стран, которые не захотели предоставлять полные данные. Начать аудит, как указала газета, решили после требований канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран ЕС.