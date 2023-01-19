19 января 2023, 16:01
Евросоюз определился со сроками отказа от энергоресурсов России
Боррель предсказал полный отказ ЕС от энергоресурсов России до конца года
Страны Евросоюза полностью откажутся от закупок всех видов энергоносителей из России до конца 2023 года. Исключением может стать Венгрия, которая продолжает закупать газ. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.
«Все страны [ЕС] избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением», — заявил он.
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Россия в 2022 году сократила объемы поставки газа в страны Евросоюза до 8% в результате введения санкций и разрушения в ходе диверсий газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Единственными транзитами остались трубопровод, проходящий по территории Украины, и нитка «Турецкого потока».
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Сокращение доли российского газа на европейском рынке привело к значительному росту цен. Однако теплая зима сказалась на котировках газовых фьючерсов на биржах, которые начали терять в цене.
Пока непонятно, как будет развиваться ситуация дальше. С 15 февраля в Евросоюзе заработает потолок цен на газ. Власти Евросоюза задействуют это механизм, если цена газового фьючерса превысит 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней и будет дороже сжиженного природного газа на 35 евро. Максимальным временем удержания цены станут 20 дней.
Газ
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Евросоюз
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