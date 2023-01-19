Мир 19 января 2023, 16:01 Евросоюз определился со сроками отказа от энергоресурсов России Боррель предсказал полный отказ ЕС от энергоресурсов России до конца года РИА «Новости»

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Страны Евросоюза полностью откажутся от закупок всех видов энергоносителей из России до конца 2023 года. Исключением может стать Венгрия, которая продолжает закупать газ. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

«Все страны [ЕС] избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением», — заявил он.

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Россия в 2022 году сократила объемы поставки газа в страны Евросоюза до 8% в результате введения санкций и разрушения в ходе диверсий газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Единственными транзитами остались трубопровод, проходящий по территории Украины, и нитка «Турецкого потока».

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Сокращение доли российского газа на европейском рынке привело к значительному росту цен. Однако теплая зима сказалась на котировках газовых фьючерсов на биржах, которые начали терять в цене.

Пока непонятно, как будет развиваться ситуация дальше. С 15 февраля в Евросоюзе заработает потолок цен на газ. Власти Евросоюза задействуют это механизм, если цена газового фьючерса превысит 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней и будет дороже сжиженного природного газа на 35 евро. Максимальным временем удержания цены станут 20 дней.