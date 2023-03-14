Мир 14 марта 2023, 00:47 Евросоюз оказался в тупике в вопросе поставок Украине натовских снарядов Bloomberg: Евросоюз зашел в тупик в вопросе поставок Украине натовских снарядов Pxhere

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Евросоюз зашел в тупик в вопросе поставок необходимых Украине натовских снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом в своем материале сообщило агентство Bloomberg.

«ЕС <…> застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибра 155 миллиметров, которые ему нужны в этом году», — заявили в статье.

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Необходимые Украине боеприпасы, как пояснило агентство, производятся в 11 странах НАТО. Но, по данным источников, остается неясным, смогут ли предприятия в ближайшие месяцы нарастить производство до нужных объемов.

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Также нет четкого понимания о количестве снарядов, которое страны ЕС могут передать Киеву со своих складов, и о том, насколько их будет достаточно.

Украинский конфликт выявил главную слабость Европы. По мнению обозревателей американского журнала Foreign Affairs, она заключается в бессилии военной промышленности европейских стран. В течение последних 20 лет, как указано в материале, Европа недостаточно инвестировала в свои вооруженные силы. Танковые парки по всей Европе атрофировались как по численности, так и по боеготовности.