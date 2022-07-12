Евросоюз одобрил Украине кредит на 1 000 000 000 евро

Совет министров ЕС одобрил выделение Украине кредита на один миллиард евро (порядка 62,7 миллиарда рублей) в рамках пакета макрофинансовой поддержки. Об этом сообщил исполнительный вице-президент ЕС Вадим Домбровскис, написала газета «Известия».

Министры экономики и финансов стран Евросоюза во вторник решились одобрить Украине кредит, о чем Домбровскис по итогам совещания тут же написал у себя в Twitter.

«Только что одобрили кредит в один миллиард евро», — привел RТ слова еврокомиссара.

Домбровскис добавил, что это только часть программы макрофинансовой помощи.

На прошлой неделе кредит также одобрил Европарламент. Теперь ничто не мешает выделить Украине кредит на сумму, которую в июле обозначила Еврокомиссия.

Украина получит миллиард евро из нового пакета помощи, анонсированного ЕК в мае, общий объем которой может достичь девяти миллиардов евро.