Евросоюз одобрил Украине кредит на 1 000 000 000 евро
Еврокомиссар Домбровскис сообщил об одобрении Украине кредита в 1 млрд евро
Совет министров ЕС одобрил выделение Украине кредита на один миллиард евро (порядка 62,7 миллиарда рублей) в рамках пакета макрофинансовой поддержки. Об этом сообщил исполнительный вице-президент ЕС Вадим Домбровскис, написала газета «Известия».
Министры экономики и финансов стран Евросоюза во вторник решились одобрить Украине кредит, о чем Домбровскис по итогам совещания тут же написал у себя в Twitter.
«Только что одобрили кредит в один миллиард евро», — привел RТ слова еврокомиссара.
Домбровскис добавил, что это только часть программы макрофинансовой помощи.
На прошлой неделе кредит также одобрил Европарламент. Теперь ничто не мешает выделить Украине кредит на сумму, которую в июле обозначила Еврокомиссия.
Украина получит миллиард евро из нового пакета помощи, анонсированного ЕК в мае, общий объем которой может достичь девяти миллиардов евро.