Мир 19 февраля 2024, 14:43 Евросоюз одобрил начало военной операции в Красном море Глава МИД Италии Таяни: СМИД ЕС одобрил начало военной миссии в Красном море РИА «Новости»

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На саммите в Брюсселе министры иностранных дел стран — членов ЕС одобрили начало военной миссии для охраны судоходства в Красном море. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы только что одобрили запуск военной операции Aspides, где командование силами примет Италия», — указал он.

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Таяни отметил, что военно-морская миссия будет важным шагом на пути создания единой обороны Европы.

Операция Aspides направлена на защиту европейских судов. По данным агентства DPA, корабли ЕС будут не только реагировать на атаки с моря, но сами стрелять в сторону берега.

На прошлой неделе британский нефтяной танкер Pollux, который направлялся в Индию, обстреляли йеменские хуситы. В понедельник, 19 февраля, телеканал Sky News Arabia сообщил, что корабль Rubymar затонул в Аденском заливе.