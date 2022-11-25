Мир 25 ноября 2022, 11:03 Евросоюз обвинил США в продаже газа по завышенным ценам Politico: партнеры уличили США в получении сверхприбыли за счет Евросоюза и Украины РИА «Новости»

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Чиновники Евросоюза обвинили президента США Джо Байдена в получении выгоды от конфликта на Украине и энергетического кризиса в Европе. Газета Politico написала о расколе на Западе.

Официальные лица, дипломаты и министры публично и в частном порядке возмутились тем, что наибольшую выгоду от спецоперации получили США. Американские компании продали в Европу газ по завышенным в четыре раза ценам.

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Соединенные Штаты переманили европейский бизнес субсидиями, многие предприятия релоцировались. Белый дом не отреагировал на возражения Евросоюза и не свернул программу поддержки.

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Кроме того, США заработают на оружии. Они уже передали его по договору ленд-лиза Украине, а в будущем станут поставщиками стран Европы — после помощи киевскому режиму их армии остались без запасов.

Высокопоставленный чиновник сказал журналистам, что во многих странах Евросоюза изменилось общественное мнение. Люди выступили против поддержки киевского режима и существования трансатлантического альянса.

Проблему оттока капитала в США обсудил на встрече с предпринимателями президент Франции Эммануэль Макрон. РИА ФАН рассказало, что он устроил банкет, чтобы попытаться наладить диалог и удержать бизнесменов от переезда.