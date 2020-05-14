Евросоюз обвинил премьера Венгрии в захвате власти
Еврокомиссия проверяет деятельность премьера Венгрии Виктора Орбана, который по мнению некоторых депутатов использовал ситуацию с пандемией для захвата власти. Об этом сообщил ТАСС.
По данным «Экспресс-газеты», замглавы Еврокомиссии Вера Юрова рассказала, что «Еврокомиссия пристально следит за соответствием европейским нормам всех режимов чрезвычайных полномочий, полученных правительствами государств ЕС для борьбы с пандемией».
«Результаты этой работы мы представим в докладе, который будет опубликован в конце года», — уточнила она.