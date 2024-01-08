Мир 08 января 2024, 16:10 Евросоюз обсудит запуск собственной военной миссии в Красном море Стано: ЕС на этой неделе обсудит собственную военную миссию в Красном море. Jens Büttner/dpa/globallookpress

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ЕС начнет на этой неделе обсуждать старт собственной военной миссии в Красном море. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил пресс-секретарь Жозепа Борреля Петер Стано, сообщил RT.

По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам в ближайшее время представит предложение о запуске военной миссии в Красном море.

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«Страны ЕС в конце этой недели приступят к обсуждению этой миссии», — указал Стано.

Ранее в Красном море участились нападения йеменских хуситов на торговые суда. Боевики атакуют грузовые корабли, связанные с Израилем. В январе участники группировки также ударили крылатыми ракетами по военному кораблю США. Между ним и катером хуситов прошли «ожесточенные столкновения».

По информации Bloomberg, США изучают различные способы противодействия вооруженным группировкам в Красном море. Американское руководство прорабатывает вариант точечных ударов по инфраструктуре хуситов, а также совместную работу с ОАЭ и Саудовской Аравией по вытеснению боевиков из порта Ходейда.