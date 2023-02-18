Мир 18 февраля 2023, 17:22 Евросоюз обсудит совместную закупку боеприпасов для Украины Reuters: главы МИД стран ЕС обсудят совместную закупку снарядов для Украины U.S. Department of Defense

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Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на встрече 20 февраля обсудят вопрос совместных закупок снарядов калибра 155 миллиметров для украинских военных. Об этом сообщило агентство Reuters.

«На встрече в понедельник министры обсудят вероятность реализации этой идеи, однако никаких конкретных решений принимать не планируют», — уточнили в материале.

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По данным другого источника, закупленные боеприпасы пойдут на восполнение боезапасов стран, которые истощили свой военный потенциал после масштабных поставок Украине.

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Предполагается, что часть средств на закупку снарядов выделит Европейский фонд мира.

После начала специальной операции США поставили на Украину дальнобойные гаубицы М777, которые используют снаряды калибром 155 миллиметров. Этим типом боеприпасов ВСУ чаще всего обстреливают мирные города республик Донбасса.