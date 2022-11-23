Мир 23 ноября 2022, 14:41 Евросоюз обсудит с G7 безвредный для России потолок цен на нефть Bloomberg: Евросоюз предложил G7 ввести потолок цен на нефть на уровне 65–70 долларов РИА «Новости»

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Евросоюз определился с потолком цен на российскую нефть и предложил G7 согласовать его на уровне 65–70 долларов. Это выше себестоимости и ожиданий некоторых стран, рассказали источники агентства Bloomberg.

Такой диапазон равняется средней цене на нефть из России до начала спецоперации. Кроме того, себестоимость сырья намного ниже 65–70 долларов, и это выше, чем требовали некоторые страны.

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Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе Симона Тальяпьетра заметила, что Россия и так продает свою нефть со скидками, примерно по 65 долларов за баррель. Введение такого потолка цен не окажет влияния на ее доходы, а сократить их — главная цель санкционной кампании.

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Дипломаты стран Евросоюза, с которыми пообщалось агентство, недовольны таким мягким ограничением. Они встретятся 23 ноября и обсудят этот вопрос. Потолок цен введут, только если его поддержат все члены альянса.

Новая мера запретит компаниям предоставлять услуги доставки, страхования, посредничества и финансовую помощь для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если ее стоимость выше согласованного порога. RT сообщил, что сначала Евросоюз рассматривал планку в 40–60 долларов за баррель.