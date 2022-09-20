Евросоюз захотел лишить свои страны права вето на введение санкций | 360°

Мир 20 сентября 2022, 11:44 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз захотел лишить свои страны права вето на введение санкций Politico: ЕС обсудит отмену права вето на введение санкций против России Unsplash.com

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Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят на встрече в Брюсселе отмену принципа единогласия на принятие решений. Они хотят лишить страны права вето на введение антироссийских санкций, сообщил The Politico.

«В Брюсселе обсудят предложения отменить или ограничить правило единогласия по вопросам внешней политики, которое предоставляет каждой стране — члену блока право вето по таким вопросам, как санкции против России», — сообщил журналист Якоб Ханке Вела.

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Государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман объяснила, что в случае одобрения идеи Евросоюзу для принятия некоторых мер в области внешней политики и безопасности будет достаточно поддержки квалифицированного большинства, а не абсолютного.

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Фактически на рассмотрение вынесли оговорки о пропусках, то есть механизм, который позволит отказаться от необходимости всеобщей поддержки, не меняя при этом договоры Евросоюза. Представители нескольких стран неофициально поддержали идею, но решили не торопиться с заявлениями, назвав эту тему «политически чувствительной».

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