Мир 07 сентября 2023, 15:43 Евросоюз обогнал США по сумме обещанной Украине помощи — СМИ IfW: страны и институты ЕС пообещали Украине вдвое больше помощи, чем США Pxhere

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Объем финансовой помощи, обещанной странами и институтами ЕС Украине, превысил в два раза сумму от США. Об этом сообщил Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel).

«Европа явно обогнала США с обещаниями помощи Украине, общие европейские обязательства теперь в два раза выше», — указали в учреждении.

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По данным IfW, общий объем обещанной помощи от стран и институтов Евросоюза превысил 130 миллиардов евро. Помощь от США при этом составила менее 70 миллиардов евро, отметили в институте. При учете всех европейских доноров в ЕС и за его пределами сумма достигла 156 миллиардов евро, написали «Известия».

Исследователи пояснили, что ключевой причиной роста обязательств Евросоюза стал новый «Украинский фонд» ЕС объемом 50 миллиардов евро. Кроме того, отдельные европейские страны увеличили поддержку многолетними пакетами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты выделят Украине военную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. Глава Госдепа сообщил об этом во время визита в Киев.