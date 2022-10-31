Евросоюз объявил о создании центра кибербезопасности | 360°

Мир 31 октября 2022, 07:33 Евросоюз объявил о создании центра кибербезопасности RT: Еврокомиссия планирует выделить 22 миллиона евро на создание центра кибербезопасности

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Еврокомиссия планирует создать ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности для пресечения «злонамеренного поведения» в киберпространстве и реагирования на него. RT ознакомился с соответствующим тендером.

Евросоюз готов выделить на это 22 миллиона евро.

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«Общая цель контракта — предоставление специализированных услуг, направленных на содействие в моделировании, проектировании и разработке центра ЕС по ситуационной осведомленности и анализу в сфере кибербезопасности для Еврокомиссии», — говорится в документе.

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Центр будет собирать и синтезировать киберинформацию и анализировать киберугрозы, что позволит «предпринимать политические действия с опорой на факты».

Необходимость срочно срочно выделить десятки миллионов из бюджета объяснили расплывчатой «российской агрессией».

Ранее в Великобритании подняли вопрос по принимаемым правительством мерам для противодействия «дезинформации» России на Западных Балканах. Член палаты общин Лео Дохерти даже заявил, что страна находится в авангарде международных усилий по противодействию «российскому влиянию» на Западных Балканах.