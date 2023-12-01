Мир 01 декабря 2023, 08:56 Евросоюз не стал считать семейные связи достаточным основанием для санкций РБК: суд ЕС не стал считать семейные связи достаточным основанием для санкций Unsplash

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Суд Евросоюза решил, что семейных связей недостаточно, чтобы вводить ограничения против сына российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Решение станет основополагающим для тех, кого включили в санкции по критерию ассоциированности, сообщил РБК.

Суд ЕС отменил санкции от марта 2022 года в отношении сына экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского — Александра. Родство с бизнесменом повлияло на включение россиянина в ограничительный список. Кроме того, Александр Пумпянский являлся главой совета директоров группы «Синара», которая сотрудничала с «российскими властями».

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Однако в марте 2022 года он перестал быть бенефициаром группы. Поэтому суд ЕС посчитал, что оснований для включения Александра в санкционный список больше нет.

«Совет ЕС не может полагаться на бывшие функции заявителя для демонстрации того, что условия для применения критерия (f) удовлетворены», — отметили в суде.

По критерию (f) против Александра ввели санкции за то, что тот поддерживает российское правительство, так как группа «Синара» и ТМК работают с властями страны. Вторым основанием для включения бизнесмена в ограничительный список стал критерии (g), Согласно ей, санкции могут вводить в отношении российских предпринимателей и их родственников.

Но суд ЕС решил, что семейные связи с Дмитрием Пумпянским — недостаточное основание для санкций против Александра.