Мир 04 июля 2023, 03:32 Евросоюз не смог представить будущее Европы без Украины Фон дер Ляйен: существование ЕС немыслимо, если через 20-30 лет в нем не будет Украины РИА «Новости»

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Европейский союз не может существовать через 20 или 30 лет без Украины в его составе. Таким мнением глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась в интервью газете El Mundo.

«Мы не можем назвать точную дату вступления Украины в ЕС, но было бы немыслимо иметь Европейский Союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем», — сказала она.

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Поэтому к Украине начали принимать шаги по установления особого режима отношений. Речь идет о предварительной интеграции в единый рынок. В качестве примера фон дер Ляйен привела сотрудничество по энергии и тарифы на украинское зерно. По ее словам, есть несколько секторов, где «интеграция в единый рынок облегчается».

Также глава ЕК заверила, что у союза уже есть бюджет для помощи Киеву после 2023 года. Страны-члены ЕС рассматривают возможность выделения 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия истратила для оказания помощи Украине все резервные средства бюджета ЕС — 30 миллиардов евро на период до 2027 года.