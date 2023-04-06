Мир 06 апреля 2023, 01:57 Евросоюз не смог определиться, где закупать боеприпасы для Украины — СМИ Politico: ЕС расходится во мнении, кому разрешить производить боеприпасы для Украины Unsplash

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Страны Евросоюза не смогли прийти к единому мнению относительно того, с какими производителями будут заключать контракты на поставку боеприпасов для Украины. Послы ЕС не смогли договориться, будут ли оружейные контракты заключаться только с компаниями из коалиции, или будут открыты для всех производителей. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов.

По информации издания, Франция выступает за заключение контрактов внутри ЕС, ее поддерживают Греция и Кипр, которые не хотят отдавать контракты турецким производителям.

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Еврокомиссии предстоит проделать дополнительную работу и определить потенциал компаний в Евросоюзе, прежде чем будет достигнуто окончательное решение.

Несмотря на разногласия, послы стран Евросоюза решили передать Украине большое количество боеприпасов. По данным газеты, официальный текст договора опубликуют на следующей неделе.

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