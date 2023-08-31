Мир 31 августа 2023, 11:16 Евросоюз не планирует эвакуировать своих граждан из Габона — Боррель Боррель: страны ЕС не эвакуируют европейцев из Габона после переворота РИА «Новости»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза не будут эвакуировать своих граждан из Габона после военного переворота. Об этом он сообщил перед неформальным заседанием министров иностранных дел стран сообщества в испанском городе Толедо, передал ТАСС.

«Нет никаких предпосылок для эвакуации, ситуация спокойная, не видим рисков насилия», — указал Боррель.

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Он отметил, что на данный момент в Габоне находятся тысячи европейцев, однако ни одно государство ЕС не выразило беспокойства на это счет.

Боррель уточнил, что граждан Евросоюза ранее эвакуировали из Нигера после военного мятежа. Послы и сотрудники дипведомств продолжили работу в стране.

В четверг, 31 августа, Financial Times сообщала, что представители внешнеполитических ведомств провели переговоры в столице Габона после захвата власти. Боррель заявлял, что переворот оказался неожиданностью для ЕС.

Ранее ООН осудила государственный переворот в Габоне и потребовала гарантий жизни президента Али бен Бонго Ондимбы. Однако мятежники назначили главой государства на переходный период командующего Республиканской гвардией генерала Бриса Олиги Нгему. Сам Ондимба, находящийся под домашним арестом, обратился в социальных сетях к друзьям со всего мира, призвав «поднять шумиху» после произошедшего.