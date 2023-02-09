Мир 09 февраля 2023, 23:28 Евросоюз не передаст Украине активы ЦБ России, потому что не знает, где они — СМИ Bloomberg: ЕС рекомендовали обязать банки сообщать о замороженных средствах ЦБ России Pixabay

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Юридическая служба Евросоюза фактически признала, что не знает местонахождение 86% замороженных российских золотовалютных резервов. Чтобы передать активы ЦБ России Украине, их нужно сначала найти, сообщило агентство Bloomberg.

Евросоюзу рекомендовали обязать европейские банки передать информацию о замороженных средствах Центробанка России. На данный момент из заявленных 258 миллиардов долларов установлено местонахождение 36,4 миллиарда долларов. Это стало известно из документа, подготовленного к саммиту Евросоюза с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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Юридическая служба также рекомендовала работать с G7 и международными партнерами ЕС, чтобы найти оставшуюся часть замороженных российских активов.

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«Финансовая целесообразность такого плана будет зависеть от суммы, хранящейся в центральных банках ЕС и коммерческих банках», — говорится в документе.