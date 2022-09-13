Евросоюз не передал МИД России стенограмму слов Борреля о «фашистской России» | 360°

Мир 13 сентября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз не передал МИД России стенограмму слов Борреля о «фашистской России» МИД: ЕС не передал стенограмму слова Борреля о «фашистской России» РИА "Новости"

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Россия так и не получила от Евросоюза стенограмму слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвавшего Россию фашистским государством. Об этом ТАСС рассказал представитель МИД РФ.

«ЕС до сих не дал никаких членораздельных объяснений произошедшему и не передал стенограмму заявлений Бореля. Мы требуем от Евросоюза объяснений», — отметил дипломат.

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Боррель на выступлении на межпарламентской конференции по видеосвязи перешел на испанский язык. Переводчик подал его слова как «пока у нас нет точного плана, как победить фашистскую Россию», писал RT.

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Позднее политик объяснил, что не делал таких заявлений, лишь сослался на слова одного из коллег, который допустил это выражение.

Ранее Боррель отмечал, что введенные Евросоюзом антироссийские санкции существенно бьют по самой Европе, однако эффект от их действия наступит с течением времени.

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