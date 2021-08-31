Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет заводить дело в отношении Германии в связи с нарушениями в процессе запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом написал RT.

«Что касается функционирования трубопровода „Северный поток — 2“, то, если он будет соответствовать существующему законодательству, в особенности обновленной Газовой директиве ЕС, оснований для начала в отношении Германии процедуры в связи с нарушением нет», — заявил Боррель.

Так он ответил на запрос польских депутатов Европаламента, которые ранее поинтересовались, не будет ли запущен в отношении Германии процесс, учитывая якобы «антиевропейский характер» проекта газопровода. В ЕП заявили, что трубопровод связан с «многочисленными нарушениями», которые, по их мнению, совершила РФ.