Евросоюз назвал условие для финансирования восстановления Украины

Евросоюз будет финансировать восстановление Украины после завершения спецоперации только при условии проведения реформ в этой стране. Такую позицию озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова привел ТАСС.

«ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным государствам взять шефство над регионами Украины для скорейшего их восстановления. Он объяснил, что убытки государства на сегодняшний день составляют полмиллиарда долларов, поэтому без международной помощи восстановить пострадавшие города и регионы невозможно. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза, а также на замороженные счета России.

Он пояснил, что работа над предварительным планом по восстановлению Украины уже началась, но для ее финансирования необходимы денежные вливания.