Евросоюз назвал способ разморозить активы россиян | 360°

Мир 07 октября 2022, 09:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Евросоюз назвал способ разморозить активы россиян ЕС заявил о существовании способа разморозки активов россиян unsplash

Читать 360tv в

Россияне-инвесторы могут разморозить активы в странах Евросоюза при получении соответствующего разрешения от европейского регулятора. Об этом сообщили в публикации о новом пакете санкций в официальном журнале ЕС.

Выдать разрешение смогут компетентные органы государств — членов союза, такие как регуляторы и министерства финансов. Размороженные активы «компетентные органы» могут передавать инвесторам на «целесообразных» условиях.

Реклама

В Еврокомиссии подчеркнули, что выдавшее разрешение государство должно проинформировать об этом другие страны союза и ЕК в течение двух недель. Уточняется, что активы могут разморозить исключительно для завершения операций между гражданином и Национальным расчетным депозитарием.

Реклама

Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что странам ЕС надо пересмотреть ошибочную санкционную политику, так как Европа «истекает кровью». До этого Венгрия добилась, чтобы новые антироссийские санкции не касались атомной энергетики.

0 0 0 0 1 0