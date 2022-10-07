Евросоюз назвал способ разморозить активы россиян | 360°

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Евросоюз назвал способ разморозить активы россиян

ЕС заявил о существовании способа разморозки активов россиян

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Россияне-инвесторы могут разморозить активы в странах Евросоюза при получении соответствующего разрешения от европейского регулятора. Об этом сообщили в публикации о новом пакете санкций в официальном журнале ЕС.

Выдать разрешение смогут компетентные органы государств — членов союза, такие как регуляторы и министерства финансов. Размороженные активы «компетентные органы» могут передавать инвесторам на «целесообразных» условиях.

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В Еврокомиссии подчеркнули, что выдавшее разрешение государство должно проинформировать об этом другие страны союза и ЕК в течение двух недель. Уточняется, что активы могут разморозить исключительно для завершения операций между гражданином и Национальным расчетным депозитарием.

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Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что странам ЕС надо пересмотреть ошибочную санкционную политику, так как Европа «истекает кровью». До этого Венгрия добилась, чтобы новые антироссийские санкции не касались атомной энергетики.

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