25 мая 2023, 15:08
Евросоюз назвал соглашение России с Белоруссией о ядерном оружии шагом к напряженности
Спикер ЕС Стано: соглашение России и Белоруссии о ядерном оружии не снизит эскалации
Подписанное Россией и Белоруссией соглашение о хранении нестратегического ядерного оружия приведет к эскалации напряженности в мире. Евросоюз проследит за ситуацией и отреагирует в пределах своих возможностей, заявил журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Его процитировал ТАСС.
«Конечно, это не шаг к деэскалации, это не шаг к снижению напряженности. Это шаг, который повышает напряженность», — сказал он на брифинге.
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Стано счел решение стран признаком поддержки действий России со стороны Белоруссии, пообещал от имени Евросоюза следить за развитием событий и по мере возможностей реагировать на изменения ситуации.
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин встретились в Минске на полях заседания Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ и подписали документы о содержании нестратегического ядерного оружия в республике. Контроль над арсеналом останется за российскими военными.
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