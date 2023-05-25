Мир 25 мая 2023, 15:08 Евросоюз назвал соглашение России с Белоруссией о ядерном оружии шагом к напряженности Спикер ЕС Стано: соглашение России и Белоруссии о ядерном оружии не снизит эскалации РИА «Новости»

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Подписанное Россией и Белоруссией соглашение о хранении нестратегического ядерного оружия приведет к эскалации напряженности в мире. Евросоюз проследит за ситуацией и отреагирует в пределах своих возможностей, заявил журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Его процитировал ТАСС.

«Конечно, это не шаг к деэскалации, это не шаг к снижению напряженности. Это шаг, который повышает напряженность», — сказал он на брифинге.

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Стано счел решение стран признаком поддержки действий России со стороны Белоруссии, пообещал от имени Евросоюза следить за развитием событий и по мере возможностей реагировать на изменения ситуации.

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин встретились в Минске на полях заседания Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ и подписали документы о содержании нестратегического ядерного оружия в республике. Контроль над арсеналом останется за российскими военными.