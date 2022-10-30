Мир 30 октября 2022, 09:41 Евросоюз насторожили поставки молокоотсосов в Россию — СМИ Bloomberg сообщил об опасениях ЕС из-за поставок молокоотсосов в Россию РИА "Новости"

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Страны Европейского союза насторожились из-за большого объема экспорта электронной техники в Россию, прежде всего со стороны соседних государств, сообщил Bloomberg. По данным источника агентства, интерес европейских чиновников вызвали партии молокоотсосов, стиральных машин и холодильников.

В Евросоюзе предполагают, что Россия якобы может использовать электронные компоненты устройств в военных целях.

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Статистическое агентство Eurostat сообщило, что Армения в 2022 году поставила в Россию больше стиральных машин, чем за последние 24 месяца. Также существенно выросли поставки молокоотсосов в республику, превысив показатели 2021 года в три раза. При этом общий показатель рождаемости в Армении упал на 4,3%.

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Также европейские политики заметили, что Казахстан увеличил поставки молокоотсосов на 633% в первой половине 2022 года, хотя рождаемость в стране снизилась на 8,4%.

Россия начала ввозить на отечественный рынок часть техники через параллельный импорт. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал в сентябре, что общий объем закупок уже составил примерно 20 миллиардов рублей.