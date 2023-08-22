Мир 22 августа 2023, 13:01 Евросоюз направил Украине новый транш в 1,5 миллиарда евро Глава ЕК: Евросоюз направил Украине еще €1,5 млрд в рамках программы помощи Vladimir Baranov/GloballookPress

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Евросоюз перечислил Украине новый транш в полтора миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи на 2023 год. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Сегодня мы выплатили Украине новые 1,5 миллиарда евро», — написала фон дер Ляйен.

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Она добавила, что Евросоюз поддерживает Украину в усилиях по сохранению функционирования государства. ЕС направит киевскому режиму еще больше финансовой помощи в текущем году и в последующие, указала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ежегодно направлять Украине военную помощь в размере пяти миллиардов евро. Глава Минфина ФРГ сообщил, что страна уже потратила 22 миллиарда евро на поддержку киевского режима. В эту сумму вошли военная и гуманитарная помощь, а также расходы на прием беженцев.