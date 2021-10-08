Евросоюз намерен ввести новый пакет санкции против Белоруссии

Замглавы внешнеполитического ведомства Польши Мартин Пшидач сообщил, что в Европейском союзе обсуждается пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционной ситуацией на границе. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.

«Обсуждается пятый транш санкций на европейском уровне», — заявил Пшидач. По его словам, очередные рестрикции окажутся чувствительными для действующего режима. Дипломат напомнил, что в отношении Белоруссии уже ввели несколько пакетов разных санкций, как экономических, так и индивидуальных. Дополнительные ограничения со стороны Вашингтона начнут действовать в ноябре — декабре.