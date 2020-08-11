Евросоюз намерен проинформировать сербов о процессе евроинтеграции

В предварительном уведомлении к контракту говорится, что в задачи подрядчика войдет разработка тематического контента для прессы, соцсетей и телевидения. Планируется, что будут созданы и реализованы три крупные мультимедийные компании в поддержку деятельности Евросоюза в Сербии. В рамках этого проекта исполнитель расскажет о работе ЕС в балканской республике.