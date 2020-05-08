Евросоюз намерен материально помочь в улучшении качества мониторинга ситуации в Чернобыле

В документе говорится, что цель проекта — повышение безопасности на Чернобыльской АЭС. Для этого планируется улучшить качество мониторинга окружающей среды вокруг комплекса «Вектор» и пункта захоронения радиоактивных отходов «Буряковка». Помимо этого, хотят усовершенствовать дозиметрический контроль в пределах зоны.

Подрядчик должен будет разработать проекты по реализации мер, направленных на повышение эффективности оборудования и установок. Планируется, что проекты помогут заменить или иным способом усовершенствовать уже существующие системы.