Мир 04 марта 2024, 20:49 Евросоюз начнет бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов Генерал Тис: ЕС будет защищаться камнями в случае конфликта РИА «Новости»

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Из-за дефицита боеприпасов на складах в Евросоюзе страны — члены объединения начнут бросаться камнями в случае конфликта. Такое заявление сайту Merkur.de сделал бельгийский генерал-лейтенант в отставке Марк Тис.

Запасы боеприпасов чрезвычайно низки, особенно когда речь идет о высококачественном вооружении, подчеркнул специалист.

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«Через несколько часов (после начала боевых действий — прим. ред.) нам придется бросаться камнями», — отметил он.

По словам Тиса, оборонная промышленность Европейского союза не сможет быстро выполнять оборонные заказы. На некоторые из них уйдет до семи лет.

Часть западной техники уничтожают в зоне боевых действий на Украине. Днем 2 марта российские военные ликвидировали американский автомобиль Hummer и шведскую боевую машину пехоты (БМП) на Купянском направлении.