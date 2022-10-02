Евросоюз начал тратить накопленный газ из подземных хранилищ | 360°

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Евросоюз начал тратить накопленный газ из подземных хранилищ

ЕС зафиксировал превышение показателей отбора газа над закачкой из подземных хранилищ

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Показатель отбора газа из подземных хранилищ Евросоюза впервые с апреля превысил объемы закачки энергоносителя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

По данным на 30 сентября, заполненность подземных газовых хранилищ составляла 87,83%. В связи с тем, что самый маленький по объему резервуар Бельгии опустошен полностью, темпы заполнения всех хранилищ Евросоюза опустились к отрицательным показателям за первые шесть месяцев 2022 года — 0,51%.

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Общая емкость хранилищ составляет 110 миллиардов кубометров. Сейчас там хранится 95,3 миллиарда кубометров газа. Установленную руководством Евросоюза в 80% значительно превысили 13 стран.

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Дальше всех от установленного показателя Латвия, которая смогла накопить только 52,54% от необходимой нормы. При этом подземные хранилища в период отопительного сезона обеспечивают только четверть потребляемого Европой голубого топлива.

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