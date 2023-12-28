Мир 28 декабря 2023, 17:17 Евросоюз начал подготовку новых санкций против России Минэкономики ФРГ анонсировало новые антироссийские санкции Евросоюза Unsplash

Читать 360tv в

Евросоюз введет против России новый пакет санкций и исключит любые возможности обхода экономических ограничений. Об этом заявили в Минэкономики Германии, сообщил РБК.

По словам представителя министерства, ЕС уже одобрил 12-й пакет санкций, который не будет последним.

Реклама

«Санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода [ограничительных мер] будут обнаруживаться и пресекаться», — рассказал представитель немецкого ведомства.

Он подчеркнул, что власти Германии считают экономические ограничения эффективной мерой. Несмотря на то что Россия нашла новых покупателей нефти в лице других стран, Евросоюз не будет отказываться от санкционной политики, заключил представитель Минэкономики ФРГ.

Ранее помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин назвал российскую экономику крупнейшей в Европе. Он напомнил, что Россия соревнуется с Японией за четвертое место в мировом экономическом рейтинге.