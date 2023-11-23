Мир 23 ноября 2023, 07:26 Евросоюз начал подготовку к высокоинтенсивному конфликту Президент Чехии Павел сообщил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту РИА «Новости»

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Армии стран Европейского союза начали подготовку к конфликту высокой интенсивности. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, его слова привело издание Blesk.

Политик принял участие в мероприятии «Вышеградская четверка» с участие Польши, Венгрии и Словакии. По его словам, НАТО воспринимает Россию, как угрозу номер один.

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«Все армии Евросоюза к этой угрозе относятся очень серьезно и поэтому серьезно готовятся к конфликту высокой интенсивности», — подчеркнул он.

Эту позиции поддержала президент Венгрии Каталин Новакова. Она напомнила, что «Вышеградская четверка» продолжит помогать Украине в противостоянии России.

Польский лидер Анджей Дуда также напомнил, что в государстве уже началась реализация программы по укреплению и модернизации армии.

«Мы набрали почти 20 тысяч солдат, но намерены и дальше расширять этот потенциал. Хотим настолько подготовиться к любой агрессии, чтобы никто не захотел напасть», — добавил президент.

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